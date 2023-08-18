Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Pak Midun, Dijuluki Bapak Perdamaian Suporter Indonesia meski Gagal Temui Presiden Jokowi dan Ketum PSSI untuk Suarakan Kasus Tragedi Kanjuruhan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:02 WIB
Kisah Pak Midun, Dijuluki Bapak Perdamaian Suporter Indonesia meski Gagal Temui Presiden Jokowi dan Ketum PSSI untuk Suarakan Kasus Tragedi Kanjuruhan
Pak Midun dalam perjalanannya dari Malang ke Jakarta untuk suarakan pengusutan Tragedi Kanjuruhan. (Foto: Avirista Midaada/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MALANG – Miftahudin Romli atau yang akrab disapa Pak Midun gagal menemui Presiden RI, Joko Widodo, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat datang ke Jakarta guna yang menyuarakan pengusutan tragedi Kanjuruhan Malang. Meski begitu, pria asal Kota Batu, Malang, itu tetap mendapat apresiasi tinggi. Bahkan, Pak Midun sampai diberi sebutan sebagai bapak perdamaian suporter Indonesia.

Ya, Pak Midun kini sudah tiba di rumahnya. Pria berusia 53 tahun itu gagal menemui Presiden Jokowi dan Erick Thohir, tetapi misinya untuk mengampanyekan sepakbola tanpa kekerasan dan persatuan antarsuporter mampu menyatukan beberapa komunitas suporter yang memiliki rivalitas tinggi.

Pak Midun

Di beberapa wilayah yang dilaluinya dalam perjalanan dari Malang ke Jakarta, Pak Midun kerap kali dikawal suporter dari sejumlah klub. Mulai dari Aremania -sebutan suporter Arema FC, Bonek -sebutan suporter Persebaya Surabaya, Viking -sebutan suporter Persib Bandung, hingga Jakmania -sebutan suporter Persija Jakarta.

Pak Midun mengatakan bahwa dirinya tiba di rumah pada Rabu 16 Agustus 2023 WIB usai datang dari Jakarta menggunakan pesawat. Selama perjalanan menggunakan sepeda ke Jakarta, beberapa komunitas yang dilaluinya ke Jakarta begitu antusias menyambutnya.

Beberapa kelompok suporter bahkan sampai bersolidaritas memberi makanan. Mereka juga mengawalnya sepanjang perjalanan dari Malang hingga tiba di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

"Saya mesti dikawal tiap daerah. Kalau teman-teman dari Malang keluarga korban itu, menemani sampai Gresik,” ucap Midun saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, pada Jumat (18/8/2023).

“Seperti serah terima kepada rekan-rekan yang lain. Pak Midun seperti ini tugas saya sudah selesai. Antusias sekali mereka menyambutnya mereka sangat perhatian sekali," sambutnya.

Selama 12 hari gowes ke Jakarta, setidaknya ada 20 stadion yang disinggahi pria yang berprofesi sebagai penjaga malam di fasilitas wisata milik Pemkot Batu ini. Di setiap tempat yang disinggahi, ia pun disambut beberapa komunitas suporter. Alhasil, sebutan bapak perdamaian para suporter pun sempat disematkan ke Midun.

"Total ada 20 stadion, kalau tidur di mess, di stadion juga, tidur di hotel juga. Harapannya tidak ada lagi rivalitas yang berlebihan, selebihnya kita itu adalah anak bangsa yang menjunjung tinggi sportivitas," ucap Midun.

"(Disebut bapak perdamaian suporter) yang mendamaikan adalah mereka sendiri. Mereka mendukung semua. Saya hanya perjalanan saja. Kalau dikira nekat, ya nekat. Tapi kalau semuanya diam ya nanti lupa," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650649/stkip-dan-uin-sunan-gunung-jati-juara-campus-league-2025-regional-jakarta-perjuangan-berlanjut-ke-tingkat-nasional-lch.webp
STKIP dan UIN Sunan Gunung Jati Juara Campus League 2025 Regional Jakarta, Perjuangan Berlanjut ke Tingkat Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/striker_inter_milan_lautaro_martinez.jpg
Lautaro Martinez Bongkar Perbedaan Mencolok Cristian Chivu dan Simone Inzaghi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement