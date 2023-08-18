Persebaya Surabaya vs PSM Makassar: Bajul Ijo Yakin Bisa Perpanjang Hasil Positif

SURABAYA – Persebaya Surabaya yakin bisa meneruskan hasil positif dengan merebut kemenangan ketiga secara beruntun di laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Sekali pun lawan yang akan dhadapi di pekan kesembilan itu adalah PSM Makassar, caretaker Persebaya, Uston Nawawi tetap yakin Bajul Ijo bisa menang.

PSM yang berrstatus sebagai juara bertahan ternyata tak membuat Uston Nawawi takut. Sebab hasil dari evaluasi permainan Persebaya, ia pun yakin timnya bisa raih hasil maksimal saat menyambut PSM di di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya pada Jumat (18/8/2023) pukul 15.00 WIB.

"Semua pemain sudah siap, kami tahu PSM adalah juara bertahan, tapi bagi kami itu bukan masalah. Kami siap untuk pertandingan melawan PSM, siap meraih tiga poin,” ucap Uston Nawawi dikonfirmasi, dikutip Jumat (18/8/2023).

Uston memprediksi pertandingan melawan PSM Makassar nanti bakal seru. Pasalnya lawan juga memiliki kualitas, terlebih dari sisi pelatihnya Berando Tavares. Maka ia telah meracik strategi agar timnya bermain lebih efektif dan rapi.

"Skuad mereka sangat merata, baik lokal maupun asingnya. Mereka memiliki Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu yang sangat bagus, namun pemain lain juga sama bahayanya. Itu tidak membuat kami silau, yang penting kami berjuang di lapangan, untuk mewujudkan tiga poin,” tambah Uston.

Sementara itu, kapten Persebaya Reva Adi Utama menyatakan, dirinya dan seluruh pemain siap untuk menghadapi PSM. Rekor buruk selalu kalah dalam dua pertemuan terakhir ingin mereka tebus dengan kemenangan.