Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Bhayangkara FC vs Borneo FC di Pekan Ke-9 Liga 1 2023-2024, Pesut Etam Harus Kehilangan Pemain Kunci

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:19 WIB
Jelang Bhayangkara FC vs Borneo FC di Pekan Ke-9 Liga 1 2023-2024, Pesut Etam Harus Kehilangan Pemain Kunci
Borneo FC akan melawan Bhayangkara FC di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

BEKASI Borneo FC harus kehilangan pemain kunci jelang melawan Bhayangkara FC pada pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Pemain kunci yang dimaksud adalah Silverio Silva.

Sosok Silverio Silva selama ini jadi andalan Borneo FC dalam menjaga lini pertahanan. Dia menjadi benteng kukuh di pertahanan Pesut Etam -julukan Borneo FC - bersama dengan Leo Lelis.

Silverio Silva

Kondisi ini tentu saja membuat pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, harus memutar otak guna mengatasi absennya sang pemain asal Portugal itu. Meski begitu, Pieter Huistra tak gusar. Huistra justru tetap optimis bisa meraih poin penuh.

“Ini tentunya kehilangan, Silverio adalah pemain bagus. Akan tetapi, kami mempunyai pemain bagus lainnya yang bisa menggantikannya sehingga tidak ada masalah dengan itu,” ujar Pieter, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (18/8/2023).

Meski optimistis, Pieter Huistra ogah meremehkan tim lawan. Sebab, The Guardian -julukan Bhayangkara FC- dinilai juga memiliki pemain kuat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650655/jersey-motif-toraja-karya-didit-hediprasetyo-jadi-seragam-tim-indonesia-di-sea-games-2025-nzh.webp
Jersey Motif Toraja Karya Didit Hediprasetyo Jadi Seragam Tim Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Jadi Kunci Kemenangan Cremonese atas Bologna
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement