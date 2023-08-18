Jelang Bhayangkara FC vs Borneo FC di Pekan Ke-9 Liga 1 2023-2024, Pesut Etam Harus Kehilangan Pemain Kunci

Borneo FC akan melawan Bhayangkara FC di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. (Foto: Borneo FC)

BEKASI – Borneo FC harus kehilangan pemain kunci jelang melawan Bhayangkara FC pada pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Pemain kunci yang dimaksud adalah Silverio Silva.

Sosok Silverio Silva selama ini jadi andalan Borneo FC dalam menjaga lini pertahanan. Dia menjadi benteng kukuh di pertahanan Pesut Etam -julukan Borneo FC - bersama dengan Leo Lelis.

Kondisi ini tentu saja membuat pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, harus memutar otak guna mengatasi absennya sang pemain asal Portugal itu. Meski begitu, Pieter Huistra tak gusar. Huistra justru tetap optimis bisa meraih poin penuh.

“Ini tentunya kehilangan, Silverio adalah pemain bagus. Akan tetapi, kami mempunyai pemain bagus lainnya yang bisa menggantikannya sehingga tidak ada masalah dengan itu,” ujar Pieter, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (18/8/2023).

Meski optimistis, Pieter Huistra ogah meremehkan tim lawan. Sebab, The Guardian -julukan Bhayangkara FC- dinilai juga memiliki pemain kuat.