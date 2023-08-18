Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Wataru Endo Resmi Gabung Liverpool, Pakai Nomor Punggung 3!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:50 WIB
Wataru Endo Resmi Gabung Liverpool, Pakai Nomor Punggung 3!
Wataru Endo resmi gabung Liverpool dari VfB Stuttgart (Foto: Twitter/Lfc)
A
A
A

WATARU Endo resmi gabung Liverpool dan memilih untuk memakai nomor punggung 3. Gelandang asal Jepang menjadi rekrutan teranyar The Reds – julukan Liverpool – di musim panas ini.

Liverpool memboyong Endo dari VfB Stuttgart dengan kontrak berdurasi empat tahun hingga Juni 2027. Pemain berusia 30 tahun itu resmi diperkenalkan setelah lolos tes medis.

Wataru Endo

“Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani Wataru Endo dari VfB Stuttgart dengan kontrak jangka panjang. Endo akan mengenakan jersey No.3 untuk klub,” tulis pernyataan Liverpool dalam situs resminya, Jumat (18/8/2023).

Endo pun mengaku sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Liverpool. Apalagi, dia akan merasakan panasnya atmosfer Liga Inggris. Dirinya merasa ini semua seperti mimpi yang menjadi kenyataan.

“Saya sangat senang sekarang dan saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan klub besar di Liverpool. Rasanya luar biasa dan ini adalah impian saya. Selalu menjadi mimpi untuk bermain di Liga Premier dan dengan salah satu klub terbesar di dunia. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya,” ujar Endo.

Di sepanjang kariernya, ini merupakan pertama kalinya Endo berkarier di kancah sepakbola Inggris. Sebelum berlabuh ke Stuttgart, dia menghabiskan dua musim di Belgia bersama Sint-Truidense. Sebelum berkarir di tanah Eropa, Endo mematangkan karirnya di Jepang dengan bergabung di Shonan Bellmare dan Urawa Reds.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650827/indosino-siboro-charity-golf-tournament-2025-ratusan-pegolf-galang-dana-untuk-kesejahteraan-masyarakat-rcy.webp
IndoSino Siboro Charity Golf Tournament 2025: Ratusan Pegolf Galang Dana untuk Kesejahteraan Masyarakat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan Mendarat Besok! Timnas Indonesia U-22 Akhirnya Lengkap jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement