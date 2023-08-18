Wataru Endo Resmi Gabung Liverpool, Pakai Nomor Punggung 3!

WATARU Endo resmi gabung Liverpool dan memilih untuk memakai nomor punggung 3. Gelandang asal Jepang menjadi rekrutan teranyar The Reds – julukan Liverpool – di musim panas ini.

Liverpool memboyong Endo dari VfB Stuttgart dengan kontrak berdurasi empat tahun hingga Juni 2027. Pemain berusia 30 tahun itu resmi diperkenalkan setelah lolos tes medis.

“Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani Wataru Endo dari VfB Stuttgart dengan kontrak jangka panjang. Endo akan mengenakan jersey No.3 untuk klub,” tulis pernyataan Liverpool dalam situs resminya, Jumat (18/8/2023).

Endo pun mengaku sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Liverpool. Apalagi, dia akan merasakan panasnya atmosfer Liga Inggris. Dirinya merasa ini semua seperti mimpi yang menjadi kenyataan.

“Saya sangat senang sekarang dan saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan klub besar di Liverpool. Rasanya luar biasa dan ini adalah impian saya. Selalu menjadi mimpi untuk bermain di Liga Premier dan dengan salah satu klub terbesar di dunia. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya,” ujar Endo.

Di sepanjang kariernya, ini merupakan pertama kalinya Endo berkarier di kancah sepakbola Inggris. Sebelum berlabuh ke Stuttgart, dia menghabiskan dua musim di Belgia bersama Sint-Truidense. Sebelum berkarir di tanah Eropa, Endo mematangkan karirnya di Jepang dengan bergabung di Shonan Bellmare dan Urawa Reds.