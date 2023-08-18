Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Gagal Gaet Michael Olise, Pemain Muda Olympique Lyon Ini Jadi Target Berikutnya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:58 WIB
Chelsea Gagal Gaet Michael Olise, Pemain Muda Olympique Lyon Ini Jadi Target Berikutnya!
Chelsea masih mengincar pemain baru di bursa transfers musim panas 2023 ini. (Foto: Chelsea)
A
A
A

CHELSEA dipastikan gagal menggaet pemain Crystal Palace, Michael Olise. Tetapi, Chelea sudah memliki target baru. Ia adalah winger muda Olympique Lyon, Bradley Barcola.

Menurut laporan Metro, Jumat (18/8/2023), Chelsea dikabarkan tengah membidik Barcola. Hanya saja, tim asal London Barat itu belum sampai melakukan penawaran untuk winger muda Lyon tersebut.

Bradley Barcola

Menariknya, Chelsea tidak sendirian dalam perburuan Barcola. Setidaknya, ada 3 klub yang juga mengincar Barcola, yakni Barcelona, Manchester City, dan Paris-Saint Germain (PSG).

Dengan situasi ini, tentu menarik untuk disimak apakah The Blues -julukan Chelsea- akan benar-benar ngotot bakal mendatangkan Barcola ke Stamford Bridge atau tidak. Di lain sisi, Chelsea juga dikabarkan tengah mengincar Brennan Johnson dari Nottingham Forest. Namun, hal itu tampaknya sulit terwujud.

Pasalnya, Nottingham Forest menginginkan Trevoh Chalobah masuk ke transfer tersebut. Sedangkan Chalobah, dia sama sekali tidak tertarik pindah ke tim yang bermarkas di City Ground tersebut.

Halaman:
1 2
      
