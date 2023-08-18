Liverpool Gigit Jari, Chelsea Resmi Gaet Romeo Lavia dari Southampton

Romeo Lavia resmi gabung Chelsea setelah sempat dikaitkan dengan Liverpool (Foto: Twitter/chelseafc)

LIVERPOOL gigit jari, Chelsea resmi gaet Romeo Lavia dari Southampton. Ini menjadi kedua kalinya The Blues – julukan Chelsea – menyalip Liverpool dalam perburuan pemain setelah Moises Caicedo dari Brighton & Hove Albion.

Chelsea telah resmi mengumumkan perekrutan Lavia pada Jumat (18/8/2023). Kehadirannya diharapkan semakin meningkatkan kualitas lini tengah skuad asuhan Mauricio Pochettino.

“Chelsea telah menyelesaikan penandatanganan gelandang Southampton, Romeo Lavia,” bunyi pernyataan dari laman resmi klub, Jumat (18/8/2023).

“Pemain berusia 19 tahun itu dikontrak selama tujuh tahun dengan tujuan memperkuat skuad Mauricio Pochettino,” sambungnya kemudian.

Usai resmi gabung Chelsea, Lavia pun mengutarakan kebahagiaannya. Sang pemain asal Belgia mengaku tidak sabar bergabung bersama rekan setim barunya. Dia berharap bisa meraih sejumlah prestasi bersama The Blues.