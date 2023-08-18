Eks Bintang Arsenal dan Timnas Inggris Theo Walcott Resmi Gantung Sepatu pada Usia 34 Tahun

EKS bintang Arsenal dan Timnas Inggris Theo Walcott resmi gantung sepatu pada usia 34 tahun. Walcott merilis pengumumannya pensiun baru-baru ini.

Pengumuman tersebut diketahui dari akun Twitter pribadinya. Walcott berkisah tentang perjalananya sebagai pesepakbola dari masih kecil hingga dewasa.

Lebih lanjut, pemain kelahiran London, 16 Maret 1989, itu mengucapkan terima kasih kepada semua pelatih yang pernah bekerja sama dengannya. Ucapan terima kasih itu terutama ditujukan untuk Harry Redknapp dan Arsene Wenger.

“Momen pertama saya mengenakan sepatu bola pada usia 10 tahun. Itu adalah awal dari perjalanan khusus bagi saya," ujar Walcott dilansir dari ESPN, Jumat (18/8/2023).

“Dari bermain di taman bersama teman-teman hingga tampil di beberapa stadion terbesar di depan banyak orang di seluruh dunia. Dukungan yang ditunjukkan kepada saya selama ini sangat luar biasa dan saya benar-benar berterima kasih,” sambungnya kemudian.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pelatih yang pernah bekerja sama dengan saya, terutama Harry [Redknapp] yang telah memberi saya awalan [di Southampton] dan Arsene [Wenger] yang telah menunjukkan kepercayaan dan dukungan kepada saya ketika saya bergabung [Arsenal] pada usia 16 tahun," tambahnya.