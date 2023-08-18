Kejutan! FA Ingin Pelatih Wanita Pimpin Timnas Inggris Gantikan Gareth Southgate, Sarina Wiegman Kandidat Terkuat

FEDERASI Sepakbola Inggris (FA) kabarnya ingin pelatih wanita pimpin Timnas Inggris gantikan Gareth Southgate. Pelatih Timnas Wanita Inggris, Sarina Wiegman, menjadi kandidat terkuat.

Sarina Wiegman sedang mencuri perhatian kancah sepakbola Dunia pada saat ini. Pelatih berkebangsaan Belanda itu sukses bantu antar Timnas Wanita Inggris ke final Piala Dunia Wanita 2023.

Dalam perjalanannya, Lionesses – julukan Timnas Wanita Inggris – sukses mengalahkan Australia dengan skor 3-1 di semifinal. Laga tersebut digelar Rabu (16/8/2023). Nantinya, Inggris akan menghadapi Spanyol di babak final turnamen edisi kali ini. Laga tersebut akan berlangsung Minggu (20/8/2023).

Dilansir dari The Sun, Jumat (18/8/2023), Wiegman telah dikaitkan dengan posisi yang kosong di Timnas Wanita Amerika Serikat. Posisi tersebut lowong setelah Vlatko Andonovski mengundurkan diri.

Namun begitu, Wiegman masih terikat kontrak bersama Lionesses hingga 2024. Mark Bullingham selaku Kepala Eksekutif FA meyakini dia mampu melakukan segala hal di sepakbola, tak terkecuali memimpin Timnas Pria Inggris

“Orang-orang selalu berkata ‘the best man’ untuk jabatan itu atau ‘best Englishman’. Kenapa harus laki-laki (man)?” ujar Mark Bullingham.