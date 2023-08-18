Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gegara Harry Maguire, Manchester United Terancam Batal Datangkan Benjamin Pavard

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |03:08 WIB
Gegara Harry Maguire, Manchester United Terancam Batal Datangkan Benjamin Pavard
Kabar kepindahan Harry Maguire dari Manchester United masih belum jelas (Foto: Man United)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United terancam gagal mendatangkan Benjamin Pavard dari Bayern Munich, Benjamin Pavard. Penyebabnya adalah situasi tak menentu Harry Maguire di skuad Man United.

Man United memasukkan Maguire ke daftar jual. Performa buruk Maguire sepanjang musim lalu menyebabkan Setan Merah -julukan Man United- memutuskan untuk melego bek Timnas Inggris itu.

Man United juga sudah mencabut ban kapten Maguire. West Ham United pun kemudian menjadi peminat serius untuk mendatangkannya.

The Hammers -julukan West Ham- bahkan sudah melemparkan tawaran resmi sebesar 20 juta poundsterling atau Rp387 miliar untuk mendatangkan Maguire. Namun laporan lain menyebut Man United menolak mentah-mentah tawaran tersebut.

Tak sampai di situ, terdapat kabar lain yang menyebut bahwa West Ham sebenarnya belum sekalipun berkomunikasi dengan Maguire. Jika tak ada komunikasi, maka mustahil kesepakatan personal bisa terjalin antara keduanya.

Situasi itu membuat Man United pusing tujuh keliling. Pasalnya, mereka sudah memproyeksikan Benjamin Pavard sebagai pengganti Maguire di lini belakang.

