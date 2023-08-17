Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-23 2023 di Matchday Pertama: Timnas Kamboja U-23 Ditempel Thailand U-23 di Puncak

Timnas Thailand U-23 berada di peringkat kedua Grup A Piala AFF U-23 2023 di bawah Kamboja U-23 (Foto: Twitter/Changsuek_TH)

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-23 2023 di matchday pertama akan dibahas di sini. Timnas Kamboja U-23 menjadi pemuncak klasemen sementara disusul tuan rumah Thailand U-23.

Kamboja sukses memuncaki klasemen sementara Grup A berkat kemenangan telak atas Brunei Darussalam. Mereka mengukir kemenangan dengan skor 5-0 pada Kamis (17/8/2023) sore tadi WIB.

Sor Rotana menjadi bintang kemenangan Kamboja melalui dwigolnya yang dilesakkan pada menit kelima dan 50. Meas Chanrith (73’) dan Ean Pisey (90’) menjadi dua pencetak gol lain untuk Kamboja. Sedangkan satu gol lainnya adalah bunuh diri oleh Syafiq bin Ishak pada menit kesembilan.

Dengan lima gol yang bersarang di gawang Brunei, Kamboja menjadi pemuncak klasemen sementara Grup A. Mereka mengumpulkan poin yang sama dengan Thailand, namun unggul dari segi produktivitas mencetak gol.

Sebab, Thailand hanya menang 3-0 atas Myanmar pada Kamis (17/8/2023) malam WIB. Ketiga gol tuan rumah dilesakkan oleh Phodchara Chainarong (21’), Chukid Wanpraphao (32’), dan Yotsakorn Burapaha (88’) yang mengukir gol penalti.

Kamboja memang menjadi pemuncak untuk sementara waktu. Namun, Thailand tetap menjadi yang terfavorit untuk menjadi pemuncak di akhir fase grup nanti.