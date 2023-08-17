Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023 Jadi Ajang Pemanasan Timnas Malaysia Menuju Kualifikasi Piala Asia U-23

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |23:05 WIB
Piala AFF U-23 2023 Jadi Ajang Pemanasan Timnas Malaysia Menuju Kualifikasi Piala Asia U-23
Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangoran Elavarasan (Foto: Instagram)
A
A
A

RAYONG – Timnas Malaysia U-23 menjadikan ajang Piala AFF U-23 2023 sebagai ajang pemanasan sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Elangoran Elavarasan selaku pelatih Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-23.

Malaysia U-23 sendiri bakal menghadapi tantangan berat di laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023. Harimau Muda akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023).

Sama seperti pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, Elavarasan juga tidak menganggap Piala AFF U-23 2023 sebagai turnamen yang penting. Menurutnya, Piala AFF U-23 2023 hanyalah pemanasan jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

“Turnamen ini juga lebih merupakan persiapan untuk Kualifikasi Piala AFC mendatang dengan tujuan kami setidaknya bisa lolos,” kata Elavarasan dilansir Harimau Malaya, Kamis (17/8/2023).

Oleh sebab itu, Elavarasan mengatakan dirinnya akan memberi menit bermain kepada wajah-wajah baru. Lewat Piala AFF U-23 2023, Elavarasan ingin anak asuhnya terbiasa dengan atmosfer pertandingan level internasional.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
