Nominasi Pelatih Terbaik UEFA 2022-2023: Guardiola Kandidat Kuat Juara

BERIKUT adalah nominasi pelatih terbaik UEFA 2022-2023. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola diprediksi menjadi kandidat kuat pemenang penghargaan pelatih terbaik kali ini.

Guardiola mengukuhkan dirinya sebagai pelatih tersukses di musim 2022-2023. Pelatih asal Spanyol itu berhasil mengantar Man City juara treble-winner pada musim lalu.

Tak ayal Guardiola menjadi favorit pemenang penghargaan pelatih terbaik. Namun Guardiola tetap tidak boleh jumawa.

Dalam daftar nominasi tersebut, Guardiola dibayang dua pelatih raksasa Liga Italia. Mereka adalah Simone Inzaghi, yang tim asuhannya, Inter Milan menjadi lawan Man City di final Liga Champions musim lalu, serta pelatih Napoli, Luciano Spalletti.

Nama terakhir juga cukup menuai perhatian. Pasalnya, Spalletti berhasil membawa Napoli menjuarai Liga Italia dengan keunggulan poin cukup jauh dari rival-rivalnya.

Il Partinopei -julukan Napoli- mendulang scudetto dengan jumlah mencapai 90 poin. Sementara Lazio yang finis sebagai runner-up mengoleksi 74 poin.