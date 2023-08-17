Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Unggah HUT Ke-78 RI, Tanda Justin Hubner Masih Berharap Bela Timnas Indonesia?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:53 WIB
Unggah HUT Ke-78 RI, Tanda Justin Hubner Masih Berharap Bela Timnas Indonesia?
Justin Hubner unggah ucapan HUT ke-78 RI di Instagram pribadinya (Foto: Wolverhampton)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Justin Hubner, memposting ulang unggahan akun media sosial PSSI tentang HUT ke-78 Republik Indonesia. Postingan tersebut praktis membuat spekulasi bermunculan termasuk sang pemain yang diyakini masih berharap bisa membela Timnas Indonesia.

Justin Hubner sendiri sebenarnya sudah sempat ikut bergabung ke pemusatan Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Namun saat proses naturalisasi tengah berjalan, Hubne justru memenuhi panggilan Timnas Belanda U-20 saat jeda Internasional.

Ya, Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang gagal dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Pihak PSSI kala itu memutuskan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi karena ada permintaan klausul yang tidak bisa dipenuhi.

Pembatalan proses naturalisasi Justin Hubner dikabarkan karena PSSI enggan menyetujui permintaan uang dari sang pemain. Pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu disebut meminta uang sebesar 1 juta euro (Rp16,2 miliar).

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir juga sempat memberikan komentar terkait gagalnya proses naturalisasi Justin Hubner. Erick juga mempertanyakan komitmen Justin Hubner yang justru mendahulukan permintaan uang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187166/peri_sandria_meminta_pssi_memilih_calon_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-AiuN_large.jpg
Peri Sandria Minta PSSI Pilih Calon Terbaik untuk Pelatih Timnas Indonesia: Jangan Beli Kucing dalam Karung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187136/timur_kapadze_resmi_gagal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia-KwS8_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Resmi Gagal Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Putuskan Gabung Klub Uzbekistan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187113/berikut_dua_calon_pelatih_timnas_indonesia_yang_dikabarkan_sudah_diwawancarai_pssi-eZc9_large.jpg
2 Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Dikabarkan Sudah Diwawancarai PSSI, Nomor 1 Sempat Kunjungi Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187054/simak_adu_gaji_calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_dengan_john_herdman-9qwF_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan John Herdman, Bak Langit dan Bumi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650231/klasemen-liga-inggris-takhta-arsenal-digoyang-chelsea-liverpool-mulai-bangkit-kgc.webp
Klasemen Liga Inggris: Takhta Arsenal Digoyang Chelsea, Liverpool Mulai Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/08/timnas_indonesia_senior.jpg
Legenda Timnas Indonesia Sentil PSSI soal Pelatih Baru Garuda: Jangan Beli Kucing dalam Karung!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement