Unggah HUT Ke-78 RI, Tanda Justin Hubner Masih Berharap Bela Timnas Indonesia?

PEMAIN keturunan Indonesia, Justin Hubner, memposting ulang unggahan akun media sosial PSSI tentang HUT ke-78 Republik Indonesia. Postingan tersebut praktis membuat spekulasi bermunculan termasuk sang pemain yang diyakini masih berharap bisa membela Timnas Indonesia.

Justin Hubner sendiri sebenarnya sudah sempat ikut bergabung ke pemusatan Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Namun saat proses naturalisasi tengah berjalan, Hubne justru memenuhi panggilan Timnas Belanda U-20 saat jeda Internasional.

Ya, Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang gagal dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Pihak PSSI kala itu memutuskan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi karena ada permintaan klausul yang tidak bisa dipenuhi.

Pembatalan proses naturalisasi Justin Hubner dikabarkan karena PSSI enggan menyetujui permintaan uang dari sang pemain. Pemain Wolverhampton Wanderers U-21 itu disebut meminta uang sebesar 1 juta euro (Rp16,2 miliar).

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir juga sempat memberikan komentar terkait gagalnya proses naturalisasi Justin Hubner. Erick juga mempertanyakan komitmen Justin Hubner yang justru mendahulukan permintaan uang.