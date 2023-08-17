Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Singgung Momen Juara SEA Games 2023, Shin Tae-yong Akui Sepak Bola Indonesia Berkembang Lebih Baik

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:32 WIB
Singgung Momen Juara SEA Games 2023, Shin Tae-yong Akui Sepak Bola Indonesia Berkembang Lebih Baik
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengakui sepak bola Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat. Salah satunya, STY menyinggung soal keberhasilan Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 kemarin.

Saat ini, Shin Tae-yong tengah memimpin Timnas Indonesia U-23 yang akan berkiprah di Piala AFF U-23 2023. Turnamen usia muda bergengsi ASEAN itu bergulir di Thailand, mulai 17-26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Timor Leste dan Malaysia.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka babak grup. Laga tersebut akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB. Skuad Garuda Muda mengincar tiga poin di laga nanti demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.

Jelang laga tersebut bergulir, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menilai sepak bola Indonesia berkembang lebih baik dalam beberapa waktu terakhir. Timnas Indonesia U-22 baru-baru ini mampu meraih medali emas SEA Games 2023. Hal itu membuat tim semakin termotivasi untuk meraih hasil yang baik di turnamen lainnya.

“Ya, sepak bola Indonesia memang ada perkembangan dalam beberapa waktu terakhir, terutama saat meraih medali emas SEA Games,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Kamis (17/8/2023).

“Jadi, kami sangat termotivasi. Saya bisa bilang proyeksi yang dilakukan terhadap sepak bola Indonesia berjalan baik,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
