HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nominasi Pemain Terbaik Eropa 2022-2023 Dirilis, Lionel Messi Dikeroyok Duo Manchester City

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:28 WIB
Nominasi Pemain Terbaik Eropa 2022-2023 Dirilis, Lionel Messi Dikeroyok Duo Manchester City
Lionel Messi masuk nominasi Pemain Terbaik Eropa 2022-2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

NOMINASI Pemain Terbaik Eropa 2022-2023 dirilis, Lionel Messi dikeroyok duo Manchester City. Mereka adalah Erling Haaland dan Kevin De Bruyne.

UEFA telah resmi merilis daftar pemain terbaik Eropa untuk musim 2022-2023. Pengumuman pemenang nantinya bakal digelar di Grimaldi Forum, Monako, pada 31 Agustus 2023.

Lionel Messi

Lionel Messi memang gagal membawa klub sebelumnya, Paris Saint Germain (PSG) berbicara banyak di Liga Champions musim lalu. Namun pemain berjuluk La Pulga itu tetap masuk daftar teratas pemain terbaik.

Bersama Messi, ada dua bintang Manchester City, yaitu Erling Haaland dan Kevin De Bruyne. Keduanya menjadi bintang utama klub berjuluk The Citizens itu meraih treble winners pada musim lalu.

De Bruyne dan Haaland merupakan dua insan tak terpisahkan di skuad Manchester City. Keduanya saling melengkapi, De Bruyne berperan sebagai mesin assist, sedangkan Haaland berperan sebagai mesin gol.

Performa apik keduanya pun membuahkan tiga gelar, termasuk Liga Champions 2022-2023. Selain mereka, Ilkay Gundogan yang musim ini membela Barcelona juga turut meramaikan nominasi.

Rodri yang mengukir gol kemenangan Manchester City atas Inter Milan di final Liga Champions juga ada dalam daftar tersebut.Sementara di kubu PSG, Kylian Mbappe menemani Messi dalam daftar itu.

Halaman:
1 2
      
