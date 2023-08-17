Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Malaysia U-23 yang Jadi Musuh Terberat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Baru Berusia 19 Tahun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |20:38 WIB
3 Pemain Timnas Malaysia U-23 yang Jadi Musuh Terberat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Baru Berusia 19 Tahun
Timnas Malaysia U-23 bakal jadi lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
TERDAPAT 3 pemain Timnas Malaysia U-23 yang jadi musuh terberat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Diketahui kedua negara bertetangga ini tergabung di Grup B bersama Timor Leste. Nantinya pertandingan Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Malaysia U-23 akan berlangsung di Stadium Rayong Provincial, Thailand pada, Jumat (18/08/23) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 harus bersiap menghadapi musuh bebuyutannya. Pasalnya Timnas Malaysia U-23 telah menyiapkan sejumlah pemain andalan.

Berikut 3 pemain Timnas Malaysia yang jadi musuh terberat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023:

3. Mukhairi Ajmal Mahdi

Mukhairi Akmal Mahdi

Timnas Indonesia U-23 harus berhati-hati, sebab di lini tengah Timnas Malaysia diperkuat Mukhairi Ajmal Mahdi. Meski baru berusia 21 tahun pemain Selangor FC itu menjadi motor andalan skuad Harimau Malaya di Piala AFF U-23 2023.

Pemain kelahiran Sungai Lembing itu mencatatkan 3 gol dan 3 assist dalam 19 pertandingan di Liga Super Malaysia. Pencapaian Mukhairi Ajmal sangat mengagumkan mengingat posisinya sebagai gelandang dan usianya sangat muda.

