Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ketajaman Ramadhan Sananta Diuji

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:19 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ketajaman Ramadhan Sananta Diuji
Ramadhan Sananta bakal jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Striker Ramadhan Sananta bakal diharapkan menjadi sumber gol bagi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Piala AFF U-23 2023 sudah dimulai di Thailand pada 17 Agustus 2023 ini dan akan berakhir pada 26 Agustus 2023 mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Timnas Indonesia U-23

Pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Malaysia di laga pembuka. Laga tersebut akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut bergulir, menarik untuk memprediksi line up Timnas Indonesia U-23 melawan Malaysia U-23. Skuad Garuda Muda diketahui tidak dalam kekuatan terbaik di turnamen edisi kali ini.

Shin Tae-yong diperkirakan bakal menggunakan formasi 4-3-3. Ernando Ari masih diharapkan menjadi starter di bawah mistar. Sebelumnya, kiper Persebaya Surabaya tersebut menjadi andalan Garuda Muda saat meraih emas SEA Games 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650227/isak-cetak-gol-liga-inggris-perdana-di-liverpool-arne-slot-hampir-nyerah-mau-ganti-pemain-dlu.webp
Isak Cetak Gol Liga Inggris Perdana di Liverpool, Arne Slot Hampir Nyerah Mau Ganti Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/cristiano_ronaldo.jpg
Rahasia Ilmiah di Balik Ritual Minum Air Unik Cristiano Ronaldo yang Mengejutkan Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement