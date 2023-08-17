Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ketajaman Ramadhan Sananta Diuji

Ramadhan Sananta bakal jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Striker Ramadhan Sananta bakal diharapkan menjadi sumber gol bagi Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Piala AFF U-23 2023 sudah dimulai di Thailand pada 17 Agustus 2023 ini dan akan berakhir pada 26 Agustus 2023 mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Malaysia di laga pembuka. Laga tersebut akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut bergulir, menarik untuk memprediksi line up Timnas Indonesia U-23 melawan Malaysia U-23. Skuad Garuda Muda diketahui tidak dalam kekuatan terbaik di turnamen edisi kali ini.

Shin Tae-yong diperkirakan bakal menggunakan formasi 4-3-3. Ernando Ari masih diharapkan menjadi starter di bawah mistar. Sebelumnya, kiper Persebaya Surabaya tersebut menjadi andalan Garuda Muda saat meraih emas SEA Games 2023.