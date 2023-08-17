Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:03 WIB
Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2023
Timnas Thailand U-23 bertarung kontra Myanmar U-23 di laga pembuka mereka di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/Changsuek_TH)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 20.00 WIB, Kamis (17/8/2023) ini.

Gajah Perang Muda – julukan Timnas Thailand U-23 – memulai petualangannya di Piala AFF U-23 2023 pada hari Kamis (17/8/2023) ini. Mereka tergabung dalam Grup A bersama Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam.

Timnas Thailand U-23

Sebagai tuan rumah, Thailand tentunya diunggulkan untuk keluar sebagai juara Grup A. Terlebih, hanya juara grup yang dapat jaminan lolos ke semifinal selagi runner-up perlu menunggu hasil dari grup lain untuk lolos sebagai runner-up terbaik.

Tak hanya itu, Thailand merupakan unggulan untuk menjadi juara Piala AFF U-23 2023. Saingan utama mereka adalah Timnas Indonesia U-23 dan juga Timnas Vietnam U-23.

Menjelang laga, penyerang Timnas Thailand U-23, Pattara Soimalai, mengutarakan bahwa kondisi fisiknya masih kelelahan karena masih tampil di Liga 2 Thailand. Namun demikian, striker yang membela Chiang Mai United itu tetap bertekad untuk mempersembahkan yang terbaik kepada negaranya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650225/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-ditahan-chelsea-isak-pecah-telur-di-liverpool-say.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Ditahan Chelsea, Isak Pecah Telur di Liverpool
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Ungkap Satu Masalah Serius usai Persib Bantai Madura United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement