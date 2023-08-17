Link Live Streaming Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2023

LINK live streaming Timnas Thailand U-23 vs Myanmar U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 20.00 WIB, Kamis (17/8/2023) ini.

Gajah Perang Muda – julukan Timnas Thailand U-23 – memulai petualangannya di Piala AFF U-23 2023 pada hari Kamis (17/8/2023) ini. Mereka tergabung dalam Grup A bersama Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam.

Sebagai tuan rumah, Thailand tentunya diunggulkan untuk keluar sebagai juara Grup A. Terlebih, hanya juara grup yang dapat jaminan lolos ke semifinal selagi runner-up perlu menunggu hasil dari grup lain untuk lolos sebagai runner-up terbaik.

Tak hanya itu, Thailand merupakan unggulan untuk menjadi juara Piala AFF U-23 2023. Saingan utama mereka adalah Timnas Indonesia U-23 dan juga Timnas Vietnam U-23.

Menjelang laga, penyerang Timnas Thailand U-23, Pattara Soimalai, mengutarakan bahwa kondisi fisiknya masih kelelahan karena masih tampil di Liga 2 Thailand. Namun demikian, striker yang membela Chiang Mai United itu tetap bertekad untuk mempersembahkan yang terbaik kepada negaranya.