Shin Tae-yong Blak-blakan Sebut Piala AFF U-23 2023 sebagai Turnamen Persahabatan: Ini Tidak Terlalu Penting

SHIN Tae-yong blak-blakan sebut Piala AFF U-23 2023 sebagai turnamen persahabatan. Menurut pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, target di turnamen ini tidak terlalu penting.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – bakal berlaga di Piala AFF U-23 2023. Laga pertama mereka adalah menghadapi Malaysia U-23 di Rayong Province Stadium, Rayong pada Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Selain Malaysia U-23, Timnas Indonesia U-23 juga akan bersaing bersama Timor Leste U-23 di Grup B. Secara matematis Timnas Indonesia U-23 difavoritkan untuk lolos terlebih Timor Leste U-23 tidak membawa pemain-pemain pilar mereka, seperti Paulo Gali Freitas yang tetap bersama skuad PSIS Semarang.

Jika berhasil lolos ke semifinal, maka Garuda Muda berpotensi menghadapi lawan yang lebih sulit seperti Thailand U-23 atau Vietnam U-23. Namun, Shin Tae-yong telah mengutarakan sejak beberapa waktu laga bahwa dirinya tidak memiliki target untuk turnamen ini.

Shin Tae-yong bahkan tidak mengumpulkan data mengenai kelemahan dan kekuatan tim lawan. Sebab dia memang tidak menganggap Piala AFF U-23 2023 sebagai turnamen yang penting.

“Maaf saya tidak punya banyak data mengenai tim-tim di grup ini, targetnya untuk kami tidak terlalu penting untuk meraih sesuatu,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers, Kamis (17/8/2023).