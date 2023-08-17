Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kamboja U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2023: Angkor Warriors Pesta Gol 5-0!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:06 WIB
Hasil Timnas Kamboja U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2023: Angkor Warriors Pesta Gol 5-0!
Timnas Kamboja U-23 menang telak 5-0 atas Brunei Darussalam U-23 (Foto: Instagram/ffc_official_ig)
A
A
A

HASIL Timnas Kamboja U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga yang digelar di Rayong Provincial, Rayong, Thailand pada Kamis (17/8/2023) sore WIB itu berakhir dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Kamboja.

Angkor Warriors – julukan Kamboja – mendominasi di sepanjang laga ini dan berhasil menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Berikutnya, mereka akan menghadapi Thailand dan Myanmar di Grup A ini.

Timnas Kamboja U-23

Babak Pertama

Kamboja langsung bermain menekan sedari awal. Mereka mengambil inisiatif serangan dan langsung membuka skor saat laga baru bergulir lima menit melalui Sor Rotana.

Kamboja tidak membutuhkan waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-9, penjaga gawang Kamboja, M. Jefri Syafiq, mencetak gol bunuh diri. Keunggulan Kamboja bertambah menjadi 2-0 atas Brunei.

Tekanan dari Angkor Warriors terus berlanjut. Namun begitu, tidak ada gol tambahan lagi hingga jeda. Kamboja pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Babak Kedua

Seperti di babak pertama, Kamboja langsung mendominasi permainan di awal babak kedua. Tidak butuh waktu lama, tim asuhan Felix Dalmas itu mampu menambah keunggulan menjadi 3-0. Gol tersebut tercipta lewat aksi Sor Rotana di menit ke-50.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650307/ffi-gelar-gala-dinner-apresiasi-skuad-garuda-futsal-jelang-sea-games-2025-dan-aff-rtp.webp
FFI Gelar Gala Dinner Apresiasi Skuad Garuda Futsal Jelang SEA Games 2025 dan AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman_1.jpg
John Herdman Punya Rekor Langka di Piala Dunia, Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement