Hasil Timnas Kamboja U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2023: Angkor Warriors Pesta Gol 5-0!

HASIL Timnas Kamboja U-23 vs Brunei Darussalam U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga yang digelar di Rayong Provincial, Rayong, Thailand pada Kamis (17/8/2023) sore WIB itu berakhir dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Kamboja.

Angkor Warriors – julukan Kamboja – mendominasi di sepanjang laga ini dan berhasil menjaga asa untuk lolos ke babak berikutnya. Berikutnya, mereka akan menghadapi Thailand dan Myanmar di Grup A ini.

Babak Pertama

Kamboja langsung bermain menekan sedari awal. Mereka mengambil inisiatif serangan dan langsung membuka skor saat laga baru bergulir lima menit melalui Sor Rotana.

Kamboja tidak membutuhkan waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-9, penjaga gawang Kamboja, M. Jefri Syafiq, mencetak gol bunuh diri. Keunggulan Kamboja bertambah menjadi 2-0 atas Brunei.

Tekanan dari Angkor Warriors terus berlanjut. Namun begitu, tidak ada gol tambahan lagi hingga jeda. Kamboja pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Babak Kedua

Seperti di babak pertama, Kamboja langsung mendominasi permainan di awal babak kedua. Tidak butuh waktu lama, tim asuhan Felix Dalmas itu mampu menambah keunggulan menjadi 3-0. Gol tersebut tercipta lewat aksi Sor Rotana di menit ke-50.