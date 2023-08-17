Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keluhan Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong Muncul di Konferensi Pers Piala AFF U-23 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:46 WIB
Shin Tae-yong tak bisa memanggil banyak pemain andalannya di Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023
KELUHAN pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong muncul di konferensi pers Piala AFF U-23 2023. Sang pelatih asal Korea Selatan tidak bisa memanggil banyak pemain pilihannya karena turnamen digelar saat kompetisi lokal sedang bergulir.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – bakal menghadapi Malaysia di laga pertama Piala AFF U-23 2023. Pertandingan tersebut bakal dimainkan di Rayong Province Stadium, Rayong, pada Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Shin Tae-yong

Jelang pertandingan, Shin Tae-yong mengeluh dalam konferensi pers tentang penyelenggaraan Piala AFF U-23 2023. Sebagaimana diketahui, turnamen kelompok umur tersebut bukan merupakan agenda FIFA.

Liga-liga domestik di Asia Tenggara, tak hanya Liga 1, tetap bergulir di tengah berlangsungnya Piala AFF U-23 2023. Shin Tae-yong sendiri jadi tidak bisa membawa dua pemainnya, Rizky Ridho (Persija Jakarta) dan Dzaky Asraf (PSM Makassar), sebab dua pemain tersebut tidak dilepas klub masing-masing.

“Persiapan anak-anak, belum cukup baik sejujurnya, tapi ini juga permasalahan yang menimpa tim-tim lain, Indonesia, Timor Leste, Malaysia atau mungkin juga Vietnam, dimana liga domestik masih bergulir (saat Piala AFF U-23),” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers, Kamis (17/8/2023).

“Saya sebagai pelatih Indonesia tidak bisa membawa pemain yang saya inginkan, saya tidak bisa membawa pemain yang masih bermain di liga,” ucap arsitek asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
