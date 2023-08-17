Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Di Konferensi Pers Piala AFF U-23 2023, Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong Mengeluh Persiapan Garuda Muda Tak Maksimal

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:00 WIB
Di Konferensi Pers Piala AFF U-23 2023, Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong Mengeluh Persiapan Garuda Muda Tak Maksimal
Shin Tae-yong mengakui persiapan Timnas Indonesia U-23 tak maksimal (Foto: PSSI)
A
A
A

DI konferensi pers Piala AFF U-23 2023, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong mengeluh persiapan Garuda Muda tak maksimal. Timnas Indonesia U-23 akan memulai perjalanannya di ajang Piala AFF U-23 pada Jumat (18/8/2023) esok.

Lawan yang bakal dihadapai oleh Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – di partai pembuka adalah Malaysia. Selain Malaysia, Timnas Indonesia U-23 juga bersaing dengan Timor Leste di fase grup.

Timnas Indonesia U-23

Hanya satu dari ketiga negara tersebut yang mendapat jaminan lolos ke babak berikutnya. Sedangkan runner-up perlu menunggu hasil dari grup lain untuk bisa menjadi runner-up terbaik.

Timnas Indonesia U-23 berangkat dengan skuad yang diisi oleh banyak personel yang sukses merebut emas di SEA Games 2023 lalu. Namun demikian, Beckham Putra dan kolega tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri jelang turnamen.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun tidak menyembunyikan rasa kecewanya mengenai hal ini. Apalagi, banyak pemain yang gagal ikut tampil karena tak diizinkan klubnya masing-masing.

