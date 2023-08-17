Rekor Head to Head Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 Jelang Bersua di Piala AFF U-23 2023

Timnas Indonesia U-23 akan bersua Malaysia U-23 di laga pembuka mereka di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

REKOR head to head Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 jelang bersua di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Kedua tim baru bertemu sekali dan itu berakhir imbang 2-2.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – akan segera memulai kiprahnya di Piala AFF U-23 2023. Mereka tergabung dalam Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka babak grup. Laga tersebut akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut bergulir, menarik untuk melihat head to head antara kedua tim tersebut di Piala AFF U-23. Kedua tim baru bertemu sebanyak satu kali di turnamen usia muda bergengsi ASEAN itu.

Keduanya bertemu di babak grup Piala AFF U-22 2019 silam. Pada saat itu, Garuda Muda yang dilatih Indra Sjafri tergabung dalam Grup B bersama Kamboja, Malaysia, dan Myanmar. Indonesia menghadapi Malaysia di matchday kedua babak grup.