5 Pesepakbola Top Dunia yang Diprediksi Bikin Cristiano Ronaldo Gemetar di Arab Saudi, Nomor 1 Pemain Termahal Dunia!

SEBANYAK lima pesepakbola top dunia yang diprediksi bikin Cristiano Ronaldo gemetar di Arab Saudi. Salah satu di antaranya adalah pemain termahal di dunia.

Kancah sepakbola Arab Saudi semakin ramai dengan datangnya para pesepakbola top Eropa pada musim panas 2023 ini. Cristiano Ronaldo kini bukanlah satu-satunya bintang di sana meski masih menjadi pusat perhatian.

Ada lima pesepakbola yang bisa mengancam Cristiano Ronaldo dan timnya, Al Nassr, pada Liga Arab Saudi 2023-2024. Siapa sajakah mereka? Okezone akan membahasnya di bawah ini.

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Diprediksi Bikin Cristiano Ronaldo Gemetar di Arab Saudi

5. Riyad Mahrez





Riyad Mahrez merupakan eks penyerang Manchester City. Pemain Timnas Aljazair itu bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Ahli, pada bursa transfer musim panas ini.

Mahrez kini sudah berusia 32 tahun namun masih memiliki kualitas yang apik seperti yang dibuktikan olehnya bersama Manchester City pada musim lalu. Dia menorehkan 15 gol dan 13 assist dari 47 penampilan untuk Manchester City di semua ajang pada sepanjang musim 2022-2023.

4. Karim Benzema





Karim Benzema memutuskan untuk gabung Al Ittihad dan meninggalkan Real Madrid setelah 14 tahun mengabdi. Dia tiba bersama Cristiano Ronaldo pada musim panas 2009 dan sejak saat itu telah menjadi andalan bagi klub ibu kota Spanyol.

Benzema baru saja memenangkan gelar Ballon dOr pada tahun lalu. Di musim 2022-2023 lalu, pemain berusia 35 tahun ini pun masih bertaji dengan mencatatkan 31 gol dari 43 pertandingan di semua ajang untuk Real Madrid.