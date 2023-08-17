Besar Mana Gaji Neymar Jr di Al Hilal Atau Gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr?

SOSOK Neymar Jr kini tengah menjadi sorotan publik usai kepindahannya ke Al Hilal. Dia mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang lebih dulu bermain di klub Arab Saudi, Al Nassr.

Kini yang menjadi juga menjadi perhatian adalah besar mana gaji Gaji Neymar Jr di Al Hilal atau Gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr?

Neymar Jr telah resmi meninggalkan klub terdahulunya di Paris Saint-Germain (PSG) untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Hilal. Dia pun dikabarkan mendapatkan bayaran besar.

Besaran gaji Cristiano Ronaldo dan Neymar

Mengutip berbagai sumber, Kamis (18/7/2023), langkah Cristiano Ronaldo pindah ke klub Arab Saudi memang cukup mengejutkan publik. Padahal, dia telah sukses membela klub elite Eropa, termasuk Manchester United, Real Madrid, dan Juventus.

Usut punya usut, keputusannya pindah ke sana pun mendapat bayaran besar. Ronaldo digadang-gadang mendapat bayaran USD200 juta per tahun atau sekitar Rp3 triliun lebih per tahun. Dia mendapatkan kontrak dua tahun, yang berarti menerima total Rp6 triliun secara keseluruhan.