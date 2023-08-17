Aksi Para Pemain Timnas Indonesia Rayakan HUT Ke-78 RI, Ada Asnawi Mangkualam hingga Marc Klok

Asnawi Mangkualam (kanan) bersama pemain Timnas Indonesia lainnya Pratama Arhan (Foto: Instagram/asnawi_bhr)

AKSI para pemain Timnas Indonesia rayakan HUT ke-78 Republik Indonesia akan dibahas di sini. Asnawi Mangkualam dan Marc Klok pun ikut merayakan.

“Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” tulis Asnawi dalam akun Instagram pribadinya (@asnawi_bhr), dikutip pada Kamis (17/8/2023).

Asnawi menyertakan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya dalam unggahannya. Netizen pun ramai bereaksi terhadap unggahan tersebut. Mereka menyemangati kapten Timnas Indonesia itu.

“Kapten andalan, berjuang terus abroad andalan negara,” kata seorang netizen.

“Fokus karier dulu ya wi (Asnawi) bawa Garuda terbang tinggi. Semangat kapten andalan,” tambah netizen lainnya.

BACA JUGA: Pengamat Sepakbola Effendi Gazali Bicara Polemik Pelatih Asing Tahan Pemain Timnas Indonesia

Sementara itu, para pemain Timnas Indonesia lainnya juga mengutarakan rasa cintanya kepada Indonesia lewat unggahan di Instagram Story. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, di antara para pemain itu ada Marc Klok, Komang Teguh, Rizky Ridho, hingga Ernando Ari.