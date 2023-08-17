Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Para Pemain Timnas Indonesia Rayakan HUT Ke-78 RI, Ada Asnawi Mangkualam hingga Marc Klok

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:32 WIB
Aksi Para Pemain Timnas Indonesia Rayakan HUT Ke-78 RI, Ada Asnawi Mangkualam hingga Marc Klok
Asnawi Mangkualam (kanan) bersama pemain Timnas Indonesia lainnya Pratama Arhan (Foto: Instagram/asnawi_bhr)
A
A
A

AKSI para pemain Timnas Indonesia rayakan HUT ke-78 Republik Indonesia akan dibahas di sini. Asnawi Mangkualam dan Marc Klok pun ikut merayakan.

“Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” tulis Asnawi dalam akun Instagram pribadinya (@asnawi_bhr), dikutip pada Kamis (17/8/2023).

Asnawi Mangkualam

Asnawi menyertakan lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya dalam unggahannya. Netizen pun ramai bereaksi terhadap unggahan tersebut. Mereka menyemangati kapten Timnas Indonesia itu.

“Kapten andalan, berjuang terus abroad andalan negara,” kata seorang netizen.

“Fokus karier dulu ya wi (Asnawi) bawa Garuda terbang tinggi. Semangat kapten andalan,” tambah netizen lainnya.

Sementara itu, para pemain Timnas Indonesia lainnya juga mengutarakan rasa cintanya kepada Indonesia lewat unggahan di Instagram Story. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, di antara para pemain itu ada Marc Klok, Komang Teguh, Rizky Ridho, hingga Ernando Ari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187054/simak_adu_gaji_calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_dengan_john_herdman-9qwF_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan John Herdman, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186856/lyfe_oldenstam_buka_peluang_bela_timnas_indonesia_lyfeoldensteam-jebB_large.jpg
BREAKING NEWS: Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Buka Peluang Perkuat Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/47/3186819/jay_idzes_berpotensi_ajak_lyfe_oldenstam_comofootballindonesia-UH4G_large.jpg
Jay Idzes Ajak Pemain Como 1907 Lyfe Oldenstam Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186800/patrickkluivert_diprediksi_cepat_oleh_dipecat_oleh_ajax_amsterdam_patrickkluivert9-Kt7j_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung Dipecat Ajax Amsterdam jika Ditunjuk sebagai Pelatih?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650205/hasil-liga-inggris-liverpool-kandaskan-west-ham-united-arne-slot-dapat-angin-segar-ipu.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Kandaskan West Ham United, Arne Slot Dapat Angin Segar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/16/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Akui Semua Tim Kontestan MotoGP Berkembang Pesat, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement