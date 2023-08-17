Pengamat Sepakbola Effendi Gazali Bicara Polemik Pelatih Asing Tahan Pemain Timnas Indonesia

PENGAMAT sepakbola Effendi Gazali angkat bicara mengenai polemik ditahannya pemain Timnas Indonesia U-23 oleh dua pelatih asing di klub Liga 1 2023-2024. Ia menyarankan agar dibuat aturan baku terkait pemanggilan pemain.

Dua pelatih yang dimaksud adalah Thomas Doll (Persija Jakarta) dan Bernardo Tavares (PSM Makassar). Keduanya memang tidak mau melepas Rizky Ridho dan Dzaky Asraf ke Timnas Indonesia U-23 yang akan berlaga di Piala AFF U-23 2023.

Polemik ini kemudian telah sampai ke telinga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengancam tidak akan membantu renovasi stadion terhadap klub yang menahan pemain.

Melihat permasalahan ini, Effendi meminta semua pihak untuk menyelesaikan polemik dengan kepala dingin. Menurutnya, harus ada aturan baku agar masalah serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Setuju juga untuk dibuat aturan yang mengikat setelah adanya musyawarah,” kata Effendi dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (17/8/2023).

Lebih lanjut, Effendi mengatakan PSSI tidak boleh hanya menekan pelatih asing dalam permasalahan ini. Selain itu, ia menyarankan AFC dan AFF untuk tidak terlalu banyak mengadakan turnamen yang tidak penting, apalagi sampai di luar jadwal FIFA.

Effendi mengingatkan, para pemangku jabatan harus memperhatikan jadwal internasional dan menghormati kalender liga domestik. Mantan wartawan olahraga era 1990 itu juga tidak mempermasalahkan andai turnamen sudah disesuaikan dengan dua hal tersebut.

“Jangan hanya pelatih asing yang ditekan. Semua pihak perlu merenung kenapa terjadi fenomena ini? Pertama, tentu sumber-sumber pemain timnas harus dari semua level liga. Maka bukan hanya liga 1 yang harus maju! Semua level liga harus diperlakukan adil dan didukung,” ujar Effendi.