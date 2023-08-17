Kompak, Shin Tae-yong dan Pelatih Malaysia Klaim Sama-Sama Tak Bawa Skuad Terbaik di Piala AFF U-23 2023

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengklaim tidak membawa skuad terbaik ke Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

RAYONG - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memiliki keresahan yang sama dengan juru taktik Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan. Keduanya kompak menyebut tidak menurunkan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023.

Sebagai informasi, Piala AFF U-23 2023 akan bergulir di Thailand, 17-26 Agustus. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Timor Leste dan Malaysia.

Timnas Indonesia U-23 tidak dipatok target apa pun di Piala AFF U-23 2023. Turnamen tersebut akan dimanfaatkan sebagai persiapan tim jelang tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar September mendatang.

Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia U-23 di laga pembuka babak grup. Laga tersebut akan digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut bergulir, Shin dan Elavarasan kompak menyuarakan keresahan yang sama. Keduanya menyebut skuad mereka tidak diperkuat pemain terbaik di Piala AFF U-23 2023.

“Saya tidak bisa membawa pemain yang (rutin) bermain di Liga Indonesia. Jadi, beberapa pemain yang dibawa ke sini merupakan pemain cadangan di klub. Jadi, banyak pemain baru di sini,” ujar Shin, dikutip dari laman Twitter @AFFPresse, Kamis (17/8/2023).