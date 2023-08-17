Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rayakan HUT ke-78 RI, Timnas Indonesia Resmi Punya Akun Instagram!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:30 WIB
Rayakan HUT ke-78 RI, Timnas Indonesia Resmi Punya Akun Instagram!
Timnas Indonesia resmi punya akun Instagram sendiri (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
JAKARTA - Timnas Indonesia akhirnya punya akun resmi Instagram dengan nama @timnas.indonesia. Dengan demikian, informasi mengenai skuad Garuda akan terpisah dari federasi (PSSI).

Lahirnya akun Instagram baru ini juga merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 (HUT ke-78 RI). Nantinya, informasi-informasi tersebut akan diberikan dari akun tersebut, bukan lagi @pssi.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memberi arahan usai latihan jelang Piala AFF U-23 2023 di Rayong, Thailand (Foto: PSSI)

“Menyatukan semangat untuk mengukir sejarah. Selamat datang di akun ofisial Timnas Indonesia,” tulis akun tersebut, dikutip pada Kamis (17/8/2023).

“Dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia. PSSI secara resmi meluncurkan akun ofisial sosial media Timnas Indonesia,” sambung tulisan itu.

Tidak hanya di Instagram, PSSI juga menelurkan akun resmi Timnas Indonesia di Facebook, Twitter, dan TikTok. Kehadiran akun-akun baru itu diharapkan dapat memberi informasi lebih cepat mengenai Timnas Indonesia.

Netizen pun mengapresiasi langkah PSSI yang membuat akun terpisah antara Timnas Indonesia dan federasi. Salah satu pemain, Asnawi Mangkualam Bahar, turut bersuka cita atas terciptanya akun resmi.

Halaman:
1 2
      
