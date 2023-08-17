Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pep Guardiola Larang Skuad Manchester City Berpesta Usai Juara Piala Super Eropa 2023!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |11:02 WIB
Pep Guardiola Larang Skuad Manchester City Berpesta Usai Juara Piala Super Eropa 2023!
Pep Guardiola melarang skuad Manchester City merayakan juara Piala Super Eropa 2023 (Foto: Reuters/Stoyan Nenov)
A
A
A

PIRAEUS – Winger Manchester City, Jack Grealish, menyebut Pep Guardiola melarang skuadnya berpesta usai juara Piala Super Eropa 2023. Sebab, mereka akan langsung fokus ke laga pekan kedua Liga Inggris 2023-2024.

Manchester City mengalahkan Sevilla via adu tendangan penalti 5-4 setelah bermain 1-1 selama 90 menit. Itu merupakan trofi keempat yang diraih The Citizens dalam kurun setahun terakhir.

Manchester City juara Piala Super Eropa 2023 usai menaklukkan Sevilla via adu penalti (Foto: Reuters/Louiza Vradi)

Youssef En-Nesyri sempat membuka keunggulan bagi Sevilla di menit ke-25 pada laga yang digelar di Stadion Georgios Karaiskakis, Piraeus, Yunani, Kamis (17/8/2023) dini hari WIB. Man City baru bisa menyamakan skor di menit ke-63 via Cole Palmer.

Di babak adu penalti, lima algojo Man City sukses menjalankan tugasnya. Sementara itu, Nemanja Gudelj selaku algojo terakhir Sevilla, tak mampu menunaikan tugas dengan baik.

Usai pertandingan, Grealish mengatakan skuadnya tidak akan mengulang pesta seperti saat menjuarai treble winners lalu. Sebab, Guardiola telah melarang timnya untuk melakukan pesta berlebihan.

“No, dia (Pep Guardiola) melarang itu," kata Grealish dikutip dari Goal International, Kamis (17/8/2023).

Halaman:
1 2
      
