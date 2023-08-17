Cristiano Ronaldo Bikin Neymar Jr Yakin Gabung Al Hilal

Neymar Jr mengaku ada andil Cristiano Ronaldo di balik kepindahan ke Al Hilal (Foto: Instagram/@alhilal)

RIYADH - Neymar Jr tak menampik andil Cristiano Ronaldo ketika memutuskan bergabung ke Al Hilal. Pemain asal Brasil itu melihat seperti apa kiprah CR7 yang merumput di Al Nassr sejak Januari 2023.

Seperti diketahui, Neymar baru saja resmi bergabung dengan Al Hilal pada Rabu 16 Agustus 2023. Pesepakbola berusia 31 tahun itu mengikuti jejak beberapa koleganya dari Eropa yang lebih dulu merumput di Arab Saudi.

Sebelumnya, Roberto Firmino (Al Ahli), Karim Benzema (Al Ittihad), Jordan Henderson (Al Ettifaq), dan tentu saja Ronaldo, lebih dulu memutuskan hengkang ke Negeri Petro Dollar. Tentunya, hal ini menunjukkan kepindahan para pemain Eropa bukan merupakan sekadar tren saja.

Neymar percaya Ronaldo merupakan sosok utama di balik kepindahan para bintang Eropa ke klub Arab Saudi. Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu nampaknya terpengaruh dengan keberhasilan pemain berusia 38 tahun tersebut bersama Al Nassr.

“Saya percaya Cristiano Ronaldo memulai semua ini dan semua orang memanggilnya 'gila', dan ini dan itu, hari ini Anda melihat liga (pemain Eropa) semakin banyak,” kata Neymar, dikutip dari Goal International, Kamis (17/8/2023).

Bergabung dengan Al Hilal, Ney akan mendapatkan gaji fantastis 137 juta poundsterling atau sekira Rp2,6 triliun. Walau demikian, sang pemain menegaskan kepindahannya bukan dikarenakan tergiur dengan uang.