Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: FAM Minta Malaysia Jangan Tertipu Psy War Timnas Indonesia U-23

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:39 WIB
Piala AFF U-23 2023: FAM Minta Malaysia Jangan Tertipu <i>Psy War</i> Timnas Indonesia U-23
Skuad Timnas Malaysia U-23 diminta jangan terkecoh dengan permainan psikologis Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Wakil Ketua Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Datuk Seri Shahril Mokhtar, meminta Timnas Malaysia U-23 agar tidak terjebak dengan permainan psikologis (psy war) dari Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, mustahil skuad Garuda tidak mengincar titel juara.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 dibelit polemik rebutan pemain jelang Piala AFF U-23 2023. Persija Jakarta dan PSM Makassar tidak melepas Rizky Ridho serta Dzaky Asraf. Pelatih Shin Tae-yong kemudian terpaksa memanggil pengganti untuk kedua pemain itu.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memberi arahan usai latihan jelang Piala AFF U-23 2023 di Rayong, Thailand (Foto: PSSI)

Ditambah lagi, Indonesia juga tidak memanggil pemain-pemain diaspora dan keturunan yang tampil di luar negeri. Oleh karena itu, skuad Garuda Muda di Piala AFF U-23 2023 disebut bukan yang terkuat atau tidak tampil dengan kekuatan yang sebenarnya.

Namun, Datuk Shahril yang juga manajer Timnas Malaysia U-23, merasa situasi yang dihadapi Indonesia hanya tipuan belaka. Ia yakin Tim Merah Putih tetap menurunkan kekuatan terbaik, bahkan mengincar titel juara.

"Itu permainan psikologi. Sudah pasti Indonesia mempunyai target (juara) karena mereka adalah juara di SEA Games 2023," ujar Datuk Shahril, sebagaimana dimuat Berita Harian, Kamis (17/8/2023).

"Saya yakin mereka pasti punya target tersendiri," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650207/kontingen-jabar-puji-pelaksanaan-kejurnas-pb-pobsi-rrb.webp
Kontingen Jabar Puji Pelaksanaan Kejurnas PB POBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/imi_marciano_norman_moreno_soeprapto.jpg
IMI 2025–2030 Resmi Dilantik! Target Besar: Dominasi Olahraga Otomotif Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement