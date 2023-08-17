Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Ini Segera Resmi Gabung Liverpool!

LIVERPOOL - Liverpool bergerak cepat setelah dua buruan mereka gagal didaratkan pada bursa transfer musim panas 2023. The Reds langsung mengajukan tawaran kepada VfB Stuttgart untuk memboyong Wataru Endo.

Jawara 20 kali Liga Inggris itu harus gigit jari setelah Moises Caicedo dan Romeo Lavia gagal didatangkan. Padahal, klub asuhan Jurgen Klopp tersebut sangat butuh tambahan gelandang berkarakter defensif setelah ditinggal Fabinho, Naby Keita, dan Jordan Henderson.

Tak butuh waktu lama, Liverpool langsung menoleh kepada Endo. Tawaran senilai 18 juta euro (setara Rp300 miliar) langsung diserahkan kepada Stuttgart untuk memboyong sang pemain ke Anfield.

"Wataru Endo ke Liverpool! Tes medis sudah dijadwalkan untuk Kamis untuk sang pemain, yang akan bergabung dari Stuttgart dengan nilai 18 juta euro," cuit pakar bursa transfer Fabrizio Romano @FabrizioRomano, Kamis (17/8/2023).

"Kesepakatan pribadi sudah terjalin beberapa jam lalu setelah Endo meminta izin kepada kapten klub untuk pergi dan mengikuti mimpinya," imbuh wartawan asal Italia itu.

Pemain asal Jepang itu menjadi opsi cadangan setelah Caicedo berlabuh ke Chelsea serta Lavia yang kabarnya juga akan merapat ke The Blues. Endo merupakan gelandang bertahan Timnas Jepang di Piala Dunia 2022.