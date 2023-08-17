Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Malaysia Klaim Timnas Indonesia U-23 Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:36 WIB
Pelatih Malaysia Klaim Timnas Indonesia U-23 Turunkan Skuad Terbaik di Piala AFF
Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, memimpin latihan jelang melawan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
KUALA LUMPUR - Pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, ragu dengan klaim Timnas Indonesia U-23 datang ke Piala AFF U-23 bermodal skuad seadanya. Menurutnya, skuad Garuda justru datang dengan kekuatan terbaik.

Seperti diketahui, PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Padahal, pria asal Korea Selatan itu awalnya diplot hanya untuk menangani tim nasional senior.

Shin Tae-yong

Kemudian, Timnas Indonesia U-23 dibelit polemik rebutan pemain jelang Piala AFF U-23 2023. Persija Jakarta dan PSM Makassar tidak melepas Rizky Ridho serta Dzaky Asraf. Shin kemudian terpaksa memanggil pengganti untuk kedua pemain itu.

Ditambah lagi, Indonesia juga tidak memanggil pemain-pemain diaspora dan keturunan yang tampil di luar negeri. Oleh karena itu, skuad Garuda Muda di Piala AFF U-23 2023 disebut bukan yang terkuat atau tidak tampil dengan kekuatan yang sebenarnya.

Elavarasan tidak setuju dengan klaim tersebut. Menurutnya, Indonesia justru merupakan salah satu kandidat kuat juara. Apalagi, mereka datang dengan skuad terbaik serta dipimpin oleh pelatih utama (Shin).

"Indonesia menurunkan skuad terbaik mereka dan dengan pelatih utama (Shin), pemain mereka pasti bersemangat untuk menunjukkan mereka berada pada tahap berbeda," ungkap Elavarasan, dikutip dari Berita Harian, Kamis (17/8/2023).

