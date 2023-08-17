Klub Ogah Lepas Pemain ke Timnas Indonesia U-23, Indra Sjafri: Jangan Ajari Tentara Berbaris!

Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri geram dengan polemik rebutan pemain antara klub dengan tim nasional (Foto: Instagram/@indrasjafri_coach)

JAKARTA - Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri buka suara soal keengganan klub melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 dengan alasan tidak masuk agenda FIFA. Ia meminta klub-klub dan pelatih-pelatih untuk tidak meremehkan agenda nasional.

Dua klub, yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar, menahan Rizky Ridho dan Dzaky Asraf yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Hal itu sempat memunculkan polemik lantaran pelatih Thomas Doll dan Bernardo Tavares sama-sama beralasan ajang tersebut tidak masuk agenda FIFA.

Piala AFF sendiri tidak masuk dalam kalender FIFA. Oleh karena itu, klub tidak wajib melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia.

Indra menegaskan pihaknya paham apa yang dimaksud para klub. Ia mengakui Piala AFF memang tidak masuk ke dalam agenda FIFA. PSSI sudah tidak perlu diajari lagi soal itu.

"Jadi gini, saya mengikutilah dari awal, dan ini kan kita PSSI bukan enggak paham bahwa AFF, Asian Games, SEA Games itu bukan agenda FIFA, paham sekali, enggak usah diajarlah tentara berbaris gitu," tegas Indra kepada media di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.

"Dan kita juga paham bahwa klub itu adalah tempat pembinaan pemain, sangat paham, dari ketua umum (ketum) sampai mungkin dari pegawai terendah pun di PSSI paham itu. Sangat paham," lanjut pelatih Timnas Indonesia U-20 itu.