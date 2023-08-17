Mengenal Nuri Agus, Kiper Liga 2 yang Baru Dipanggil Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023

TIMNAS Indonesia U-23 sedang bersiap untuk bertanding di Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17 Agustus sampai 26 Agustus 2023. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Nuri Agus.

Nuri Agus dalah kiper klub Liga 2, Bekasi City FC, yang baru saja dipanggil Timnas Indonesia U-23. Ia masuk menggantikan kiper PSIS Semarang, Muhammad Adi Satryo, yang menderita sakit tifus. Lantas, siapakah sebenarnya Nuri Agus?

Mengenal Nuri Agus

Mengutip dari berbagai sumber, Nuri Agus lahir di Karanganyar, Jawa Tengah. Musim lalu, ia membela klub Persipa Pati dan sempat bermain dalam empat pertandingan Liga 2 2022, sebelum kompetisi itu dihentikan di tengah jalan.

Nama Nuri Agus menjadi perbincangan hangat bukan hanya karena ia dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF U-23 2023, melainkan efek masih terikat kontrak dengan Persis Solo hingga 2024.

Saat ini, Nuri Agus yang memiliki tinggi badan 186 sentimeter dipinjamkan Persis Solo ke FC Bekasi City untuk menambah jam terbangnya. Sebelumnya, di Liga 1 2022-2023, Nuri Agus berstatus kiper keempat Persis Solo di belakang Muhammad Riyandi, Gianluca Pandeynuwu, dan Pancar Nur. Karena itu, pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia U-23 merupakan loncatan karier bagi Nuri Agus.