Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ayo Rebut 3 Angka!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:18 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ayo Rebut 3 Angka!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Malaysia U-23 pada laga pertama fase grup Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Duel bertajuk Derby Nusantara itu dijadwalkan berlangsung Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Timnas Indonesia U-23 sudah berada di Thailand sejak Selasa 15 Agustus 2023. Mereka langsung menggelar sesi latihan conditioning setibanya di Rayong.

Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, berbicara soal persiapan anak asuhannya jelang menantang Malaysia. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan Beckham Putra cs telah menaikkan intensitas latihan, salah satunya dengan melakukan game internal.

Mayoritas dari skuad Timnas Indonesia U-23 bergabung dalam keadaan tengah berkompetisi di Liga 1 2023-2024 bersama klubnya masing-masing. Meski demikian, Shin bersyukur para pemain bisa menjalaninya dengan baik.

"Kondisi pemain baik. Memang ini untuk pertama kali kami mencoba-coba organisasi permainan dan semua pemain bekerja keras dan maksimal," jelas Shin, dikutip dari situs resmi PSSI.

Tentunya, kemenangan atas Malaysia sangat penting demi membuka peluang jadi juara Grup B. Sebab, hanya juara grup dari masing-masing grup yang lolos otomatis ke semifinal, plus satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650025/hasil-final-syed-modi-india-international-2025-dejanbernadine-juara-rmx.webp
Hasil Final Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/john_herdman.jpg
John Herdman Jadi Kandidat Baru Pelatih Timnas Indonesia, Sudah Diwawancara PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement