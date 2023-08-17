Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ayo Rebut 3 Angka!

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Malaysia U-23 pada laga pertama fase grup Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

RAYONG - Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Duel bertajuk Derby Nusantara itu dijadwalkan berlangsung Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Timnas Indonesia U-23 sudah berada di Thailand sejak Selasa 15 Agustus 2023. Mereka langsung menggelar sesi latihan conditioning setibanya di Rayong.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, berbicara soal persiapan anak asuhannya jelang menantang Malaysia. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan Beckham Putra cs telah menaikkan intensitas latihan, salah satunya dengan melakukan game internal.

Mayoritas dari skuad Timnas Indonesia U-23 bergabung dalam keadaan tengah berkompetisi di Liga 1 2023-2024 bersama klubnya masing-masing. Meski demikian, Shin bersyukur para pemain bisa menjalaninya dengan baik.

"Kondisi pemain baik. Memang ini untuk pertama kali kami mencoba-coba organisasi permainan dan semua pemain bekerja keras dan maksimal," jelas Shin, dikutip dari situs resmi PSSI.

Tentunya, kemenangan atas Malaysia sangat penting demi membuka peluang jadi juara Grup B. Sebab, hanya juara grup dari masing-masing grup yang lolos otomatis ke semifinal, plus satu runner-up terbaik dari tiga grup yang ada.