5 Fakta Manchester City Juara Piala Super Eropa 2023, Nomor 1 Samai Manchester United

BERIKUT lima fakta Manchester City juara Piala Super Eropa 2023. The Citizens sukses merengkuh trofi itu untuk pertama kali di sepanjang sejarah klub, sekaligus menyamai catatan sang tetangga.

Manchester City mengalahkan Sevilla via adu tendangan penalti 5-4 setelah bermain 1-1 selama 90 menit, Kamis (17/8/2023) dini hari WIB, di Stadion Georgios Karaiskakis, Athena, Yunani. Ini menjadi trofi Piala Super Eropa pertama sepanjang sejarah.

Lalu, apa saja fakta terkait keberhasilan Man City juara Piala Super Eropa 2023? Berikut ulasannya.

5. Dominasi Juara Liga Champions

Sejak digelar pertama kali pada 1973, ajang ini selalu mempertemukan juara Liga Champions dengan kampiun Liga Eropa (dahulu Piala UEFA) atau Piala Winners. Namun, bukan berarti jawara Liga Champions musim sebelumnya akan otomatis keluar sebagai kampiun.

Pun begitu, juara Liga Champions musim sebelumnya, sangat dominan. Tercatat, para jagoan itu sudah juara 28 kali, termasuk yang terbaru adalah Man City.

4. Adu Penalti Keempat

Dahulu, Piala Super Eropa digelar dengan format kandang dan tandang. Namun, format itu kemudian diganti pada 1998 menjadi satu pertandingan. Menariknya, hanya ada empat kesempatan di mana laga harus dituntaskan via adu tendangan penalti.

Akan tetapi, baru kali ini saja pertandingan langsung dilanjutkan dengan babak adu penalti tanpa melalui extra time. Bisa dibilang, Man City adalah klub pertama yang juara dengan format itu.