HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI Erick Thohir Bocorkan Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:00 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir Bocorkan Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 siap berjuang di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, membocorkan target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Ia meminta skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara Grup B.

"Kalau kami bisa juara grup, langsung lolos ke babak semifinal. Kami akan coba," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.

Erick Thohir

(Erick Thohir harap Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Basudiwa/MPI)

Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan, juara Piala AFF U-23 2023 bukan menjadi target utama untuk Timnas Indonesia U-23. Ia hanya berharap, Ramadhan Sananta dan kawan-kawan memberikan performa terbaik.

"Ini sasaran antara, ya," lanjut Erick Thohir.

Di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia U-23 dan Timor Leste U-23. Ajang itu akan berlangsung pada 17-26 Agustus 2023 di Thailand.

Timnas Indonesia U-23 langsung menghadapi Malaysia U-23 di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023. Pertandingan itu akan dilangsung pada Jumat, 20 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

