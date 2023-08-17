Erick Thohir Pikir-Pikir Bawa Timnas Portugal ke Indonesia Gara-Gara Banyak Pemain yang Tak Dilepas ke Timnas Indonesia

Erick Thohir pikir-pikir bawa Timnas Portugal ke Indonesia gara-gara banyak klub yang tak lepas pemain ke Timnas Indonesia U-23. (Foto: Andri Bagus/MPI)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, pikir-pikir untuk membawa Timnas Portugal ke Indonesia. Penyebabnya karena ia masih kecewa banyak klub yang tidak melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23.

Sekadar diketahui, ada beberapa klub Liga 1 2023-2024 yang keberatan melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia U-23 yang akan berlaga di Piala AFF U-23 2023 Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Persija Jakarta dan PSM Makassar merupakan dua klub di antaranya.

(Rizky Ridho batal bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023)

Alhasil, Timnas Indonesia U-23 tampil tidak dengan skuad terbaik di Piala AFF U-23 2023. Padahal, gengsi Indonesia dipertaruhkan di ajang tahunan tersebut. Terlebih, Indonesia berstatus sebagai juara SEA Games 2023, sehingga ekspektasi masyarakat kepada Timnas Indonesia U-23 sangat tinggi.

Lantas, apa alasan klub tidak melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia U-23? Selain karena tenaga sang pemain dibutuhkan, Piala AFF U-23 2023 juga tidak masuk ke dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak berhak melepas sang pemain ke Timnas Indonesia U-23.

Di saat Piala AFF U-23 2023 bergulir, kompetisi di tanah air (Liga 1 2023-2024) tetap berlangsung meskipun ada pemain yang memperkuat Timnas Indonesia U-23 dalam ajang tersebut. Erick Thohir mengatakan kondisi tersebut memang tidak diharapkan terjadi saat ini.

Jadi, ia takutkan hal-hal serupa terulang saat Timnas Indonesia membutuhkan pemain. "Kalau nanti kami bawa Portugal (ke Indonesia), ya, kami mikir juga," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.