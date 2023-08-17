Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cara Unik Persib Bandung Rayakan HUT Ke-78 RI

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:01 WIB
Cara Unik Persib Bandung Rayakan HUT Ke-78 RI
Latihan Persib Bandung di tengah HUT Republik Indonesia ke-78 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

CARA unik Persib Bandung rayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia akan dibahas di sini. Tim berjuluk Maung Bandung itu tetap berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (17/8/2023).

Persib Bandung memeriahkannya dengan memasang ikat kepala dengan kain warna merah dan putih senada dengan warna bendera Indonesia.

Persib Bandung

Tak hanya para pemain Indonesia, para pemain asing seperti Nick Kuipers dan Ciro Alves pun melakukan hal yang sama. Bahkan, pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, beserta asistennya, Miro Petric.

Pelatih fisik Persib, Yaya Sunarya mengatakan di sesi latihan kali ini pihaknya masih mencoba mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada laga sebelumnya.

"Pertama, ketika ball possesion kita bagus dan tujuan kita bertanding adalah memenangkan pertandingan, artinya kita harus punya visi yang sama dalam membuat area atau space yang kemungkinan bisa mempertajam lini penyerangan," kata Yaya Sunarya usai latihan.

Karena itu, lanjutnya, proses latihan dibuat dengan possesion limit jumlah passing. Tujuannya agar pemain lebih cepat beradaptasi dan kemudian berpindah cepat dalam transisi menyerang hingga finishing.

"Kita coba ulangi final pass dengan beberapa variasi dan kita buat dengan small set game terakhir, 5 lawan 5 dengan box to box supaya pemain bisa membuat improvisasi antar sisi atau area yang bisa mereka manfaatkan dalam melakukan finishing," bebernya.

Halaman:
1 2
      
