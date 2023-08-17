Dirut PT LIB Ferry Paulus Resmi Umumkan Format Liga 2 2023-2024, 8 Tim Bakal Terdegradasi!

Dirut PT LIB Ferry Paulus pastikan akan ada 8 tim yang terdegradasi dari Liga 2 2023-2024 (Foto: MPI/Andri Bagus)

DIREKTUR Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, resmi mengumumkan format Liga 2 2023-2024. Nantinya, akan ada delapan tim yang terdegradasi ke Liga 3 pada akhir musim.

Liga 2 2023-2024 dijadwalkan memiliki total 260 pertandingan di sepanjang musim. Para peserta akan dibagi kepada empat grup yang masing-maisng di dalamnya memiliki tujuh tim.

Tiga tim teratas akan melanjutkan kiprahnya ke 12 besar. Setelah itu, ke-12 tim akan dibagi dalam empat grup yang masing-masing di dalamnya berisikan empat tim.

Menariknya, akan ada delapan tim yang akan terdegradasi ke Liga 3. Tentunya ini akan menambah keseruan Liga 2 musim ini.

"Sisanya 16 besar kecil dalam empat grup (babak degradasi). Ranking terbawah dari masing-masing grup, gugur atau degradasi. Jadi ada delapan tim degradasi,” kata Ferry kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Kamis (17/8/2023).

“Nah yang di 12 besar, tiga juara grup. Juaranya bersama dengan runner-up terbaik masuk semi final,” ucapnya menambahkan.