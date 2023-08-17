Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dirut PT LIB Ferry Paulus Resmi Umumkan Format Liga 2 2023-2024, 8 Tim Bakal Terdegradasi!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:03 WIB
Dirut PT LIB Ferry Paulus Resmi Umumkan Format Liga 2 2023-2024, 8 Tim Bakal Terdegradasi!
Dirut PT LIB Ferry Paulus pastikan akan ada 8 tim yang terdegradasi dari Liga 2 2023-2024 (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

DIREKTUR Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, resmi mengumumkan format Liga 2 2023-2024. Nantinya, akan ada delapan tim yang terdegradasi ke Liga 3 pada akhir musim.

Liga 2 2023-2024 dijadwalkan memiliki total 260 pertandingan di sepanjang musim. Para peserta akan dibagi kepada empat grup yang masing-maisng di dalamnya memiliki tujuh tim.

Liga 2

Tiga tim teratas akan melanjutkan kiprahnya ke 12 besar. Setelah itu, ke-12 tim akan dibagi dalam empat grup yang masing-masing di dalamnya berisikan empat tim.

Menariknya, akan ada delapan tim yang akan terdegradasi ke Liga 3. Tentunya ini akan menambah keseruan Liga 2 musim ini.

"Sisanya 16 besar kecil dalam empat grup (babak degradasi). Ranking terbawah dari masing-masing grup, gugur atau degradasi. Jadi ada delapan tim degradasi,” kata Ferry kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Kamis (17/8/2023).

“Nah yang di 12 besar, tiga juara grup. Juaranya bersama dengan runner-up terbaik masuk semi final,” ucapnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/49/3150562/psms_medan_diizinkan_berkandang_di_stadion_utama_sumatra_utara-so6p_large.jpg
Kabar Baik! PSMS Medan Diizinkan Berkandang di Stadion Utama Sumatra Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/49/3142533/owen_rahadian_menargetkan_persipura_jayapura_lolos_ke_liga_1_2026_2027-sNor_large.jpg
Jadi Manajer Persipura, Owen Rahadian Targetkan Mutiara Hitam Promosi ke Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/49/3118655/erick_thohir-mX19_large.jpg
PSSI Gelar Pelatihan VAR dan AVAR untuk Wasit Liga 2 dan Liga 3, Erick Thohir: Wujud Nyata Perbaikan Kualitas Wasit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/49/3094772/kronologi-kecelakaan-yang-sebabkan-legenda-psm-makassar-syamsudin-batolla-meninggal-dunia-3skaC9LrH1.jpg
Kronologi Kecelakaan yang Sebabkan Legenda PSM Makassar Syamsudin Batolla Meninggal Dunia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650207/kontingen-jabar-puji-pelaksanaan-kejurnas-pb-pobsi-rrb.webp
Kontingen Jabar Puji Pelaksanaan Kejurnas PB POBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Ungkap Satu Masalah Serius usai Persib Bantai Madura United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement