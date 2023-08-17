Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga PSIS Semarang vs Persib Bandung, Bojan Hodak Dapat Amunisi Tambahan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:41 WIB
Jelang Laga PSIS Semarang vs Persib Bandung, Bojan Hodak Dapat Amunisi Tambahan
Bojan Hodak menerima amunisi baru di Persib Bandung jelang hadapi PSIS Semarang (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JELANG laga PSIS Semarang vs Persib Bandung, Bojan Hodak dapat amunisi tambahan. Amunisi tambahan yang dimaksud adalah kehadiran Frets Butuan dan Kakang Rudianto.

Maung Bandung – julukan Persib – akan melanjutkan kiprahnya di Liga 1 2023-2024 dengan melawat ke Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu (20/8/2023) mendatang. Frets dan Kakang telah kembali berlatih menjelang laga tersebut.

Frets Butuan

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengungkapkan rasa senangnya atas kembalinya dua pemain tersebut. Terutama untuk Frets Butuan.

Pasalnya, Frets Butuan memiliki kondisi bagus karena sebelumnya, pemilik nomor punggung 21 itu membela tim sepakbola Angkatan Darat (PSAD) di Piala Panglima TNI 2023.

Bahkan, Frets Butuan sukses menyumbangka medali emas kepada PSAD di cabang olahraga sepakbola Piala Panglima TNI 2023. Timnya sukses mengalahkan tim sepakbola Angkatan Udara (PSAU) dengan skor 4-2.

"Ya bisa dilihat Frets punya sentuhan yang bagus, dia terlihat dalam kondisi yang bagus," ungkap Bojan Hodak, Kamis (17/8/2023).

Namun mengenai Kakang Rudianto, pelatih asal Kroasia ini cukup prihatin. Sebab bek muda Persib itu kehilangan sentuhan setelah cukup lama tidak menjalani sepakbola karena selama ini mengikuti pendidikan untuk menjadi anggota Polisi.

"Pada dasarnya dia (Kakang Rudianto) melakukan kegiatan militer atau kepolisian, jadi dia tidak berlatih dengan bola dan bisa dilihat dia tidak terlalu nyaman dengan bola, beberapa kali melakukan kesalahan," katanya.

