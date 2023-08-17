Advertisement
LIGA INDONESIA

Kisah Zidane Pramudya Afandi, Bakatnya Sudah Tercium sejak Muda

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:02 WIB
Kisah Zidane Pramudya Afandi, Bakatnya Sudah Tercium sejak Muda
Kisah Zidane Pramudya Afandi sungguh menarik untuk diikuti (Foto: Instagram/@zidaneafandi_)
A
A
A

KISAH Zidane Pramudya Afandi sudah pasti merupakan mimpi mayoritas pesepakbola muda di Indonesia. Di usia 21 tahun, ia sudah menjadi andalan tim RANS Nusantara FC sekaligus mencetak gol kemenangan dari sebuah tendangan bebas.

Dilansir dari situs Transfermarkt, Kamis (17/8/2023), pemain muda ini tampil perdana saat menghadapi klub Arema FC pada pekan kedelapan Liga 1 2023-2024. Meski turun sebagai gelandang bertahan, Zidane justru sukses menjadi pahlawan kemenangan di menit ke-27 laga.

Zidane Afandi mencetak gol untuk membawa RANS Nusantara memimpin 1-0 atas Arema FC (Foto: Instagram/@rans.nusantara)

Tampil sebagai starter, Zidane Afandi mampu membayar tuntas kepercayaan pelatih Eduardo Almeida. Sepakan kerasnya sukses menembus gawang Arema FC untuk menjadi gol tunggal kemenangan 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin 14 Agustus 2023 malam WIB.

Pencapaian tersebut tentunya tidak jatuh begitu saja dari langit. Ia sudah melewati proses panjang sejak usia dini.

Zidane Pramudya Afandi diketahui lahir di Semarang pada 25 Februari 2002. Ia telah berlatih sepakbola sejak kecil. Bakatnya terasah sejak bergabung di Indonesia Rising Star Soccer School pada 2014.

Halaman:
1 2
      
