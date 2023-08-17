Klub Ogah Lepas Pemain, Erick Thohir Pikir-Pikir untuk Bantu Renovasi Stadion

Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpikir ulang untuk membantu klub yang ogah melepas pemain ke Timnas Indonesia (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, geram dengan tingkah beberapa klub yang tidak mau melepas pemain ke Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Ia langsung menyatakan akan berpikir matang-matang untuk membantu klub-klub tersebut.

Dua klub, yakni Persija Jakarta dan PSM Makassar, menahan Rizky Ridho dan Dzaky Asraf yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Hal itu sempat memunculkan polemik lantaran pelatih Thomas Doll dan Bernardo Tavares sama-sama beralasan ajang tersebut tidak masuk agenda FIFA.

Piala AFF sendiri tidak masuk dalam kalender FIFA. Oleh karena itu, klub tidak wajib melepas pemain mereka ke Timnas Indonesia.

Erick mengaku tidak bermaksud mengancam klub dengan menyatakan akan pikir-pikir saat mengulurkan bantuan. Namun, ia berharap agar pihak pemerintah dan klub bisa saling menjaga keseimbangan.

"Ya, nanti saya catat. Ini ada renovasi, dana stadion oleh pemerintah ada Rp1,9 triliun. Di situ, pemerintah akan juga melihat kesempatan klub-klub mengelola lapangan, stadion seperti Persita (Tangerang), Bandung, nanti saya catat rekomendasinya," ucap Erick di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.

"Ini saya bukan ancam ya, saya mau bangun klub yang cinta Indonesia juga dong, kan pemerintah membangun Rp1,9 triliun loh, kalau klub-klub bisa enggak renovasi sampai Rp1,9 triliun?" imbuh Menteri BUMN itu.