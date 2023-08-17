2 Pemain Berdarah Indonesia yang Bakal Tampil di Derby della Madonnina Musim Ini

TERDAPAT dua pemain berdarah Indonesia yang bakal tampil di Derby della Madonnina musim ini. Menariknya kedua pemain ini akan akan tampil sebagai lawan yang memperkuat kuat dua klub asal Milan.

Derby della Madonnina merupakan pertandingan sepakbola yang mempertemukan antara dua klub ternama di Milan, Italia, yakni Inter Milan dan AC Milan. Kerap kali, pertandingan ini menentukan perebutan gelar juara di Liga Italia meski tak selalu begitu. Namun, Derby della Madonnina selalu spesial bagi kedua tim.

Kedatangan dua pemain berdarah indonesia ini meramaikan persaingan sengit antara kedua tim. Apalagi kedua pemain ini sama-sama memiliki darah Indonesia, tetapi mereka harus bersaing.

Dua pemain berdarah Indonesia yang bakal tampil di Derby della Madonnina musim ini adalah Emil Audero dan Tijjani Reijnders. Inter Milan mendatangkan Audero pada bursa transfer musim panas 2023 dari Sampdoria dengan biaya 7 juta euro.

Sementara, Tijjani Reijnders merupakan rekrutan AC Milan yang didatangkan dari AZ Alkmaar 20 juta euro. Pemain asal Belanda ini menandatangani kontrak selama 5 tahun sampai tahun 2028.

Kedua pemain berdarah Indonesia itu diharapkan dapat menjadi pelapis pemain yang sempurna pada Derby della Madonnina yang akan berlangsung pada, Sabtu (16/09/23). Pertemuan kedua musuh bebuyutan ini menjadi laga pekan kedua Liga Italia 2023-2024 di San Siro, Milan, Italia.