HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Serius Minati Kapten Timnas Jepang Wataru Endo

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |23:31 WIB
Liverpool Serius Minati Kapten Timnas Jepang Wataru Endo
Wataru Endo jadi incaran Liverpool di bursa transfer musim panas 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

LIVERPOOL – Liverpool dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Kapten Timnas Jepang, Wataru Endo, di bursa transfer musim panas 2023 ini. The Reds -julukan Liverpool- bahkan disebut sudah tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Dilansir dari The Sun, Kamis (17/8/2023), Liverpool berada di ambang penandatanganan kapten klub Liga Jerman Stuttgart, Wataru Endo. Pemain asal Jepang itu diplot untuk memperkuat lini tengah klub.

The Reds telah menjual Fabinho dan Jordan Henderson awal musim panas ini. Sementara itu, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Naby Keita pergi dengan status bebas transfer.

Liverpool telah mengontrak Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai. Akan tetapi, kedatangan kedua pemain itu dilaporkan belum cukup untuk The Reds. The Athletic melaporkan Liverpool sedang mendekati Wataru Endo.

Mereka menambahkan pemain Timnas Jepang itu telah diberikan izin oleh klubnya untuk melakukan perjalanan ke Inggris untuk menuntaskan kepindahannya. Jurnalis ternama Italia, Fabrizio Romano, melaporkan The Reds telah menyetujui biaya 15,5 juta poundsterling (Rp303 miliar) untuk Endo.

Telusuri berita bola lainnya
