Kisah Sedih Moises Caicedo, Pemain Termewah Liga Inggris yang Dulunya Tidak Punya Sepatu Bola

KISAH sedih Moises Caicedo pemain termewah Liga Inggris yang dulunya tidak punya sepatu bola menarik untuk diulas. Pemain berusia 21 tahun ini telah resmi menjadi bagian dari klub raksasa Chelsea.

The Blues – julukan Chelsea – merekrut Caicedo dari Brighton & Hove Albion dengan harga fantastis, yakni 115 juta poundsterling atau sekitar Rp2,23 triliun. Dengan angka tersebut, Caicedo menjadi pemain Liga Inggris dengan rekrutan termahal.

Menariknya, Moises Caicedo pemain termewah Liga Inggris ini dulunya tidak punya sepatu bola karena hidup dalam kemiskinan. Melansir dari The Sun, Moises Caicedo merupakan pemain yang lahir dan tumbuh di distrik Mujer Trabajadora di Santo Domingo.

Itu adalah lingkungan dimana banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan banyak yang bisa jatuh ke dalam kehidupan yang salah. Marak geng-geng dengan perampokan dari penjahat yang melaju kencang dengan sepeda menjadi kejadian sehari-hari.

Beruntung, Caicedo yang sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola bertemu dengan Ivan Guerra yang kelak menjadi mentornya. Guerra pun menuturkan betapa miskinnya kehidupan Caicedo di masa lalu.

“Kami tidak memiliki tiang gawang, jadi mereka akan meletakkan batu di jalan, terkadang bermain tanpa sepatu. Saya bisa melihat dia punya bakat. Jadi saya mengundangnya ke sekolah,” kata Guerra dikutip dari The Sun.

Bak pahlawan, Ivan Guerra memberikan bantuan bagi Caicedo agar bisa menggapai impiannya dan pergi ke akademi Independiente del Valle (DIV), sebuah klub sepak bola kecil di pinggiran ibu kota Ekuador.