Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Terlibat Kasus Kekerasan Seksual, Mason Greenwood Dikabarkan Bakal Dapat Kesempatan Kedua dari Manchester United

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:30 WIB
Terlibat Kasus Kekerasan Seksual, Mason Greenwood Dikabarkan Bakal Dapat Kesempatan Kedua dari Manchester United
Mason Greenwood kabarnya bakal dapat kesempatan untuk kembali ke Manchester United (Foto: Twitter/manutd)
A
A
A

TERLIBAT kasus kekerasan seksual, Mason Greenwood dikabarkan bakal dapat kesempatan kedua dari Manchester United. Sang pemain berusia 21 tahun itu akan kembali ke skuad asuhan Erik Ten Hag, menurut warta dari Inggris.

Greenwood telah diskors sejak Januari 2022 lalu. Sebab, dia ditangkap akibat kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Dia pun sudah absen selama 18 bulan terakhir.

Mason Greenwood

Namun, petinggi klub kabarnya siap memberi kesempatan kedua kepada Greenwood. Keputusan final ini akan dibuat oleh kepala eksekutif klub, Richard Arnold, dalam waktu dekat.

Akan tetapi, pengumuman itu akan ditunda hingga setelah final Piala Dunia Wanita antara Spanyol vs Inggris Minggu (20/8/2023) mendatang. Namun demikian, sumber dekat klub menjelaskan Greenwood kemungkinan besar akan dipekerjakan kembali di Old Trafford.

“Ini merupakan proses yang panjang dan sulit bagi semua orang yang terlibat, tetapi sudah mendekati akhir,” ujar sumber klub tersebut dilansir dari The Sun, Kamis (17/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650207/kontingen-jabar-puji-pelaksanaan-kejurnas-pb-pobsi-rrb.webp
Kontingen Jabar Puji Pelaksanaan Kejurnas PB POBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/sandy_walsh.jpg
Sandy Walsh Bikin Assist Ajaib Bantu Buriram United Perkasa di Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement