Terlibat Kasus Kekerasan Seksual, Mason Greenwood Dikabarkan Bakal Dapat Kesempatan Kedua dari Manchester United

Mason Greenwood kabarnya bakal dapat kesempatan untuk kembali ke Manchester United (Foto: Twitter/manutd)

TERLIBAT kasus kekerasan seksual, Mason Greenwood dikabarkan bakal dapat kesempatan kedua dari Manchester United. Sang pemain berusia 21 tahun itu akan kembali ke skuad asuhan Erik Ten Hag, menurut warta dari Inggris.

Greenwood telah diskors sejak Januari 2022 lalu. Sebab, dia ditangkap akibat kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual. Dia pun sudah absen selama 18 bulan terakhir.

Namun, petinggi klub kabarnya siap memberi kesempatan kedua kepada Greenwood. Keputusan final ini akan dibuat oleh kepala eksekutif klub, Richard Arnold, dalam waktu dekat.

Akan tetapi, pengumuman itu akan ditunda hingga setelah final Piala Dunia Wanita antara Spanyol vs Inggris Minggu (20/8/2023) mendatang. Namun demikian, sumber dekat klub menjelaskan Greenwood kemungkinan besar akan dipekerjakan kembali di Old Trafford.

“Ini merupakan proses yang panjang dan sulit bagi semua orang yang terlibat, tetapi sudah mendekati akhir,” ujar sumber klub tersebut dilansir dari The Sun, Kamis (17/8/2023).