HOME BOLA LIGA INGGRIS

Aksi Berkelas Manchester City Ucapkan HUT Ke-78 RI: Stadion Etihad Dikelilingi Bendera Merah Putih!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:00 WIB
Aksi Berkelas Manchester City Ucapkan HUT Ke-78 RI: Stadion Etihad Dikelilingi Bendera Merah Putih!
Manchester City mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia di Stadion Etihad (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

AKSI berkelas Manchester City ucapkan HUT ke-78 Republik Indonesia akan dibahas di sini. Lewat media sosial, Manchester City membagikan momen ketika Stadion Etihad dikelilingi oleh bendera merah-putih.

Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-78 pada Kamis 17 Agustus 2023 ini. Uniknya, klub sepakbola asal Inggris, Manchester City, juga turut mengucapkan selamat atas perayaan hari kemerdekaan ini.

Manchester City

“Salam kemerdekaan dari Stadion Etihad,” demikian caption dalam unggahan Instagram Manchester City pada akun @mancity, Kamis (17/8/2023) siang WIB.

Pada layarnya, tertera tulisan “Dirgahayu Republik Indonesia”. Selain itu, di sekeliling layar yang mengitari tribun juga nampak adanya bendera merah-putih.

Alhasil, ucapan dari Manchester City ini pun menuai perhatian dari para netizen Indonesia. Banyak yang menaruh respek kepada klub yang bermarkas di kota Manchester tersebut.

